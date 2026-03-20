【モデルプレス＝2026/03/20】女優の上白石萌歌が3月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。小学生ぶりに描いたというイラストを公開し、話題を呼んでいる。【写真】26歳美人女優「才能の塊」自作イラスト公開◆上白石萌歌、小学生ぶりのイラスト披露上白石は「ファンクラブグッズのために小学生ぶりぐらいに絵を描いているのですが、わたしはキャラクターの才能があるかもしれない」とコメントし、個性豊かなイラストを投稿。「スナ