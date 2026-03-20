【モデルプレス＝2026/03/20】YouTuber・さくらが3月19日、自身のInstagramを更新。全身黒のモノクロコーディネートを披露した。【写真】20歳美人YouTuber「バランス完璧」美脚輝くミニ丈姿◆さくら、美脚際立つ黒コーデ披露さくらは「黒だいすき」とつづり、全身を黒で統一したモノトーンコーディネートの写真を複数投稿。黒のファーコートにミニ丈ボトムス、厚底スニーカーを合わせたスタイリッシュな姿を披露した。ミニ丈のボト