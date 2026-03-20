俳優の恒松祐里さん（27）が2026年3月12日、自身のインスタグラムを更新。美スタイル際立つブーツコーデを披露した。階段に座ってパシャリ恒松さんは、自身がナレーションを務める音楽番組について告知し、ミニスカートともふもふブーツを合わせたコーデを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ジャケットを羽織り、白いトップスと黒いミニスカートを着用。足元にはファーのブーツを合わせ、髪型はツインテールにして頬