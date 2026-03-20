香川銀行GiraSol kagawa ハンドボール・リーグHチャレンジ・ゲームズ女子の香川銀行シラソル香川は20日、山鹿市総合体育館でザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球と対戦し、34対27で勝利しました。吉本里緒選手が両チーム最多の8得点をあげました。 リーグHチャレンジ・ゲームズは、若手や今後期待の選手などを中心に、より多くの実戦経験の機会を作り、リーグ全体を活性化