ロボッチャの体験会ｅ－とぴあ・かがわ高松市サンポート パラスポーツの「ボッチャ」をロボットがプレーする、その名も「ロボッチャ」という次世代テクノロジースポーツのスクールが香川県で開校します。 20日は高松市で「ロボッチャ」の体験会が開かれました。 パラスポーツの「ボッチャ」と「ロボット・プログラミング」をかけ合わせた「ロボッチャ」。