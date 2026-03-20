ユーロ圏１０年債利回り格差仏６８、伊８３ｂｐ拡大傾向が継続 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:24時点）（%） ドイツ2.966 フランス3.643（+68） イタリア3.797（+83） スペイン3.478（+51） オランダ3.112（+15） ギリシャ3.796（+83） ポルトガル3.412（+45） ベルギー3.544（+58） オーストリア3.276（+31） アイルランド