高知県内のご当地グルメナンバーワンを決める、土佐の食1グランプリが、3月20日から高知市で始まりました。「土佐の食1グランプリ」は、高知県内のご当地グルメを来場者が食べ比べお気に入りのグルメに投票してナンバーワンを決める恒例のイベントで、今回で17回目です。会場の高知県高知市のJR高知駅前のこうち旅広場には、高知県中土佐町の「しまんとターキーの炭火串焼き」や、高知県四万十市の「びっ