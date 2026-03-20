小泉進次郎防衛大臣が、日本時間20日に開かれた高市総理と米トランプ大統領の日米首脳会談について、この日午後にあった自民党の神奈川県連大会終了後、記者団の取材に応じた。【映像】小泉防衛大臣「成功といっていいのではないでしょうか」日米首脳会談の受け止めについて聞かれた小泉防衛大臣は「高市総理とトランプ大統領の個人的な信頼がいかに強固ということが国内外に届いたのではないか。厳しいイラン情勢で、いかに沈