プロレスラーのフワちゃんが、20日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』（後5：00）にゲスト出演。活動再開後、初の地上波生放送番組への出演を果たした。【動画】フワちゃん、活動休止中の“ネットニュースの真相”語る約1年3ヶ月の休止期間を経て、女子プロレス団体・スターダムでプロレスラーデビューを果たしたフワちゃん。冒頭、YouTuber芸人というテロップで紹介された。「お久しぶりです。プロレスラーになりました。フワちゃ