日米首脳会談でもう一つ焦点となったのが、「石油の調達」です。高市総理はトランプ大統領に要請しましたが、課題が見えてきました。【写真を見る】アラスカ産原油の輸入 日米首脳会談で“直談判”も… 供給能力には限界が「中東産の原油を全て補うのは厳しい」会談の冒頭、トランプ大統領がおもむろに話したのは日本の急所、エネルギー問題です。アメリカトランプ大統領「日本は我々の石油や天然ガスの大規模な買い手