◇大相撲春場所13日目（2026年3月20日エディオンアリーナ大阪）日本相撲協会は20日、あす14日目の幕内の取組を発表した。13日目終了時点で優勝の可能性を残しているのは、12勝1敗で単独首位の関脇・霧島（29＝音羽山部屋）、2差で追う10勝3敗の横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）、西前頭5枚目・琴勝峰（26＝佐渡ケ嶽部屋）の3人。14日目に霧島が勝てば優勝決定。霧島が敗れた場合も、豊昇龍と琴勝峰の両力士がそろって敗れれば