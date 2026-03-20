WNBAとWNBPA（全米女子バスケットボール選手会）の長き闘争に、遂に終止符が打たれようとしている。リーグと選手会は、新たな労使協定（CBA）の主要項目で原則合意を発表。懸念されていたロックアウト回避に向けて、大きく前進した。 長期化したCBAの出発点は、2024年10月まで遡る。選手会は、2027年まで有効だった現行CBAの満了を待たず、2025年シーズン終了後で打ち切るオプトアウト権を行使。この決定