今月23日から韓国遠征を行うU-21日本代表が発表になったが、先月行われた大学生の地域選抜大会であるデンソーカップチャレンジで活躍した選手、あるいは目立った選手が初選出されている。当然、大会中の会場には視察に訪れる大岩剛監督の姿はあった。今回のメンバーで大学生の招集は8人。DF岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)やMF小倉幸成(法政大)、FW古谷柊介(東京国際大)といった常連組だけでなく、MF岩本悠庵(中京大)やFW福永裕