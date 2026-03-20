きょう（20日）岡山では最高気温が17度を超え春の陽気となりました。サクラの開花の発表も待ち遠しい時期ですが、岡山県庁で早咲きの「醍醐桜」が見ごろを迎えています。 【写真を見る】早咲きの「醍醐桜」が見ごろ岡山県庁の中庭後楽園のソメイヨシノはまだつぼみ【岡山】 （柏野仁弥アナウンサー）「岡山県庁の中庭にある醍醐桜。可愛らしいピンク色の花びらが数多く見られます」 この桜は1996年に岡山県落合町、現