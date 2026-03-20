19日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のヴィクトリーナ姫路が4月2日（木）から「SPRING CAMP2026 ヴィクトリーナアカデミー バレーボール教室」を開校することをクラブ公式サイトで発表した。 春の講習では基礎から応用までバレーボールの動きを習うことができ、コーチ陣には姫路の育成チームであるヴィアーレ兵庫の全選手に加え、