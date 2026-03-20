22日（日）の19:00～19:30にサンテレビのバラエティ番組である「糸井嘉男のマッスル・スポーツチャレンジ～バレーボール編～」にゲストとして、大阪ブルテオンの中村駿介、日本製鉄堺ブレイザーズの堀江友裕、上村琉乃介、東京グレートベアーズの村山豪が出演することをサンテレビ公式サイトが伝えている。 この番組は、元阪神タイガースの糸井嘉男さんが筋