19日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知が、20日（金）から4月6日（月）まで愛知県岡崎市の岡崎城公園一帯にて開催予定の岡崎市主催「桜まつり」とのコラボ企画を実施することをクラブ公式サイトで発表した。 桜まつり会場周辺のスポットを巡り、選手の”生音声”メッセージを聞いて『あいことば』を集めると、選手トレーディングカード1枚（直筆サイン入りが当