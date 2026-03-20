乃木坂46の池田瑛紗（23）が20日、自身のインスタグラムを更新。雪景色で撮影した写真を公開した。「雪！」とつづった池田。一面の銀世界の中、スノーウェアで笑顔を浮かべる姿を披露した。「アイコンも変えてみました5年目も頑張ります」と決意をつづった。この投稿に「可愛すぎるなぁ」「雪×てれぱんこそ至高」「世界一雪が似合う」「雪の妖精てれぱん」などの声が寄せられた。池田は5期生の人気メンバー。来月8日