子どもたちの前で、波乗りを披露するサーフィン男子の五十嵐カノア＝静岡県牧之原市サーフィン男子で東京五輪銀メダルの五十嵐カノアが20日、静岡県牧之原市で取材に応じ、優勝で2028年ロサンゼルス五輪の出場権を獲得できる愛知・名古屋アジア大会（9月19日開幕）へ「間違いなく優勝できるように毎日頑張っている。五輪の練習ができるよう早めに枠を取りたい」と意欲を語った。会場の愛知県田原市の波はよく知っているという