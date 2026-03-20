タレントの松居直美（58）が20日、自身のインスタグラムを更新。保護猫シェルターから新しく猫を引き取ることを報告した。22年11月に腎臓病で闘病中だった愛猫「ハナちゃん」が息を引き取ったことを明かした松居。ハナちゃんも2020年6月にオスの元保護猫だった。松居はその1年前の19年夏に愛犬「豆」が虹の橋へと旅立って大きなペットロスに見舞われていた。今年1月放送のフジテレビ「はやく起きた朝は…2026新春スペシャル