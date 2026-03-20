「新小岩ホルモン平田杯」（２０日、江戸川）ボートレース江戸川の「新小岩ホルモン平田杯」は２０日、１２Ｒで優勝戦が行われ、３コースから強烈なツケマイを決めた福島勇樹（４６）＝東京・８７期・Ａ１＝が昨年８月の戸田以来、通算４３回目の優勝を飾った。江戸川は１３回目の優出で初優勝を決めた。差した佐藤大介（愛知）が２着に粘り、インで残した中田元泰（香川）が３着。福島の鮮やか過ぎる江戸川初Ｖだった。スリ