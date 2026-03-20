３００万人目の乗船者となった上田さん一家＝汐入桟橋横須賀港に停泊する日米の艦船を沖合から見学できる乗船ツアー「ＹＯＫＯＳＵＫＡ軍港めぐり」の累計乗船者数が２０日、３００万人を達成した。節目の３００万人目となったのは、横浜市磯子区の上田次郎さん（４２）一家。家族５人で訪れ、同ツアーを運営するトライアングルの鈴木隆裕社長から記念の証書と海軍カレーの詰め合わせなどが贈られた。上田さんは「島根からき