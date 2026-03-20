元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が、20日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に、長男の佐々木健之介さん（27）と出演。長男の嫁で、後輩の女子プロレスラー凛について語った。母と同じ女子プロレスラーと結婚したことのついて聞かれた健之介さんは「結婚って愛だけじゃないじゃないですか。お互いの家族と、コミュニケーションとらなきゃいけなかったりとか。やっぱ母と父はすごい厳しい世界で育っ