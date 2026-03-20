女優の井本彩花（２２）が２０日、都内で行われた「井本彩花２ｎｄ写真集『ＢＥＳＴ．』発売記念会見」に出席した。今作は冬の沖縄で撮影。雲一つない青空と海、人里離れた森に流れる河川、幻想的で美しい干潟などさまざまなロケーションで井本のリアルを切り取った。井本は「２２歳の私だから表現できる最高傑作です」と自信満々だ。初めての写真集から４年の時を経た成長をより実感できると胸を張ると「全てがすてきな写真