第９８回選抜高校野球大会第２日（２０日）第３試合は智弁学園（奈良）が花巻東（岩手）に４―０と快勝。エース左腕の杉本（３年）が３安打無失点の完封劇を演じた。１２９球を投げ抜いた左腕は「相手も強い中で自分の投球をどう生かすかを課題にしていた。持ってるものを出せた。真っすぐ、変化球とも相手打者が嫌な球を投げることができた」とあどけない笑顔で汗を拭った。２回は先頭打者に安打を許したあとに三者連続三振。