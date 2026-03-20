日本製鉄は3月18日、旭化成および日鉄物産と協業し、食塩電解セルの製造工程で発生する純チタンスクラップを純チタン原料として再資源化するリサイクルスキームを構築したと発表した。純チタン製造フロー図○取り組みの概要純チタンはチタン製品の中で最も加工性の良い素材だが、高純度を保つために異材・異物の混入を防ぐ厳格な品質管理と前処理が求められる。利用加工工程で発生するスクラップはトレーサビリティーの確保が難し