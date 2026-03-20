Vポイント×SMBC レディス初日国内女子ゴルフツアー・Vポイント×SMBCレディス初日が20日、千葉・紫CCすみれC（6731ヤード、パー72）で行われた。ツアー2勝で36歳の金田久美子（スタンレー電気）は、3バーディー、1ボギーの70で回って2アンダーで3位につけた。気温10度を下回る寒さで「飛ばない」ことを自覚しながら、アプローチ、パットの感覚が冴えて好発進。18日のプロアマ大会後は、後輩プロと一緒にディズニーシーで楽しん