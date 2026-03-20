元ド軍のラックスのプロフィール欄が話題に米大リーグにおいて、今季のプロフィール欄で一気に身長が“縮んだ”選手が話題になっている。それも、一気に8センチ。米メディアが指摘すると「どれだけ多くの選手たちが身長のサバ読んでたか……」など驚きが広がっている。取り上げられたのはレイズのギャビン・ラックス内野手。2024年にドジャースで大谷翔平投手の同僚としてプレーし日本人にもなじみ深い28歳だが、昨季はレッズ