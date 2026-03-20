『劇場版スポンジ・ボブ呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』で“さまよえるオランダ人“役の声優を務めるマーク・ハミルが、実写シーンにも同役で登場することが明かされた。併せて、マークのあまりにも別人すぎる特殊メーク姿を収めたメイキング映像が解禁された。【写真】“誰コレ⁉”なマーク・ハミル2時間半かけて変身する様子1999年に米国のアニメーター、ステファン・ヒーレンバーグによって生み出されたキャ