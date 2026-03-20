フリーアナウンサーの中川安奈が19日にインスタグラムを更新し、妹との“映画館デート”を報告。オフショルダーニット姿に、ファンから反響が寄せられた。【写真】中川安奈、美人妹と「ウィキッド」を満喫！中川が投稿したのは妹と映画を楽しむオフショット。複数公開されている写真には、鎖骨があらわになったオフショルダーニットを着た彼女のソロショットや妹との2ショットが収められている。この投稿にファンからは「綺