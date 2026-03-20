プロレスラーとして人気団体・スターダムで活動を再開したフワちゃんが２０日、ＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・後５時）に出演。活動再開後初めてとなる地上波に生放送で復帰した。番組では一連の騒動を含めたフワちゃんの系譜をたどり、２４年８月１１日に芸能活動を休止してから、昨年１２月２９日にプロレスラーとして“再デビュー”という形で「ＳＴＡＲＤＯＭＤＲＥＡＭＱＵＥＥＮＤＯＭ２０２５」に