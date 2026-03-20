◆オープン戦中日４―３ロッテ（２０日・バンテリンドーム）中日・根尾昂投手が４回から登板し、２イニングで３四死球と制球に苦しみながら無失点で切り抜けた。５回の先頭は藤原。大阪桐蔭で甲子園春夏連覇を達成した同級生と注目の対決では四球を与え「力みましたね。（藤原は）すごく調子も良さそうですし」と苦笑いした。３球で１―２と追い込んだが、４球目の直球が背中の後ろを通る悪球になると、そこから３球連続のボー