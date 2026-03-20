Travis Japanが、ニューシングル「陰ニモ日向ニモ」の初回J盤に封入される特典ディスクのティザー映像を公開した。公開された映像では、メイキングシーンや、ダンスの魅力を凝縮した「Dance Performance Video」のハイライトが披露されており、パフォーマンスと制作過程の両面から特典映像の見どころをいち早く楽しめる内容となっている。 特典ディスク（約25分）にはミュージックビデオのほか、「Dance Performance Video」とその