GLIM SPANKYがニューアルバム『Éclore』（3月25日発売）のリリースを記念し、メンバー参加のStationheadリスニングパーティーを初開催することが決定した。先日16日にはアルバムリード曲「大天使」を先行配信し、同曲のミュージックビデオも公開したGLIM SPANKY。今回イベントの場となるStationheadは、世界中から同時にラジオ形式で音楽を聴きながら、チャットで交流ができるアプリだ。第1回は3月21日（土）21時〜で既存曲で