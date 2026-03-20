２０２５大阪・関西マスターライセンスオフィスは、１６日から１８日に行われた大阪市内の幼稚園、小学校の卒園式・卒業式において、「ミャクミャクのサンクスグリーティング」と題したサプライズ企画を実施したと報告した。応募校から選考された大阪市立桃園幼稚園、城南学園小学校、大阪市立大江小学校の卒園式、卒業式の会場にミャクミャクがサプライズで登場。２０２５年大阪・関西万博を盛り上げてくれた「ありがとうの気