今の髪型にしはじめたのはいつから……？「 数年間同じかも」とドキッとしたなら、旬の要素を取り入れてアップデートしませんか。気分を盛り上げる鮮やかな色使いやセンシュアルな透け感など、注目されるファッションの傾向ともリンクするのが、「レイヤー」を入れた気取らないカットです。特にトレンドとして目にすることの多い、ボブを中心に旬のヘアスタイルをお届けします。 小顔見せ & ボリュームアッ