YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第649回詳細が発表となった。第649回は、SKY-HIが手がけたオーディションドキュメンタリー番組『MISSION×2』から誕生したBMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループMAZZELが初登場。披露するのは、Billboard Japan Download Songs、Billboard Japan Hot Shot SongsにてMAZZELとして初めての一位獲得となった「Only You」だ。メンバーのNAOYAがW主演を務めたドラマ『セラピーゲーム』のエンデ