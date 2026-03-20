亡くなった俳優のヴァル・キルマーさんが、最新映画「As Deep as the Grave」で生成AIによってデジタル再現されることが明らかになった。映画「トップガン」で知られるヴァルさんは2025年4月、肺炎のため65歳で死去しており、死後約1年を経ての「出演」となる。 【写真】心に刻まれた熱いハグアイスマンなくしては誕生しなかった名シーン 本作の監督を務めるコート・ヴォアヘース氏は、この手法に