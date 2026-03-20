美作大学短期大学部の卒業式津山市北園町 岡山県の2つの短期大学で20日、最後の卒業式が行われました。 津山市の美作大学短期大学部では54人が学び舎をあとにしました。 1951年に創立した美作大学短期大学部は、これまでに約1万4000人の卒業生を輩出しました。定員割れが続いたことなどから、2025年度で歴史に幕を下ろすことになりました。 （美作大学短期大学部／石原大地さん）「私たちが学んできた学び舎に