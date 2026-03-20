福岡市中央区の福岡市植物園で20日、「フクオカフラワーショー」の内覧会が開かれました。22日から26日まで開かれます。 ■遠野愛アナウンサー「きれいな花が青空に映えています。こちらのリボンは博多織をイメージして作られたそうです。22日からフラワーショーが行われる予定で、こちらが会場です。今まさに準備が進められています。」イギリスのフラワーショーを参考にした