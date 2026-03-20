バイエルン・ミュンヘンのU-16ドイツ代表MFフィリップ・パビッチがCLで出場ドイツ1部バイエルン・ミュンヘンは現地時間3月18日にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16のセカンドレグでアタランタと対戦し、4-1で勝利した。2戦合計10-2と大差で準々決勝進出を決めたこの試合で、CL史上初めて2010年生まれの選手がピッチに立った。それがU-16ドイツ代表のDFフィリップ・パビッチだ。4-0と大きなリードを奪って迎えた後半28