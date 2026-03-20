「日本ハム−ヤクルト」（２０日、エスコンフィールド）日本ハムの先発・達孝太投手が４回１安打無失点。開幕前の最終登板でも、全く危なげない投球を披露した。初回先頭の長岡を見逃し三振に仕留めた１球は今季最速タイとなる１５５キロを計測。「真っすぐの出力を上げることを今日の課題に挙げていた。しっかり強く出てよかった」と、納得の表情で振り返った。オープン戦３試合を含め、キャンプ中から実戦６試合で計２１