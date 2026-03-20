韓国の多国籍ボーイズグループ・NCT／NCT DREAMのJENO（ジェノ）とJAEMIN（ジェミン）が、19日放送のフジテレビ系トークバラエティー『トークィーンズ』（毎週木曜後11：00）に出演。美肌の秘けつを明かした。【全身ショット】かっこよすぎ…両手を広げてデニムコーデを披露したJAEMIN「超人気スターに会いに韓国に来ちゃったスペシャル」と題した今回は、NCT／NCT DREAMのJENO（ジェノ）とJAEMIN（ジェミン）が登場。韓国ス