秋篠宮ご夫妻は２０日、東京都渋谷区の国立オリンピック記念青少年総合センターで行われた社会教育団体「修養団」の創立１２０周年記念大会に出席された。秋篠宮さまはあいさつで「一粒でも多くの幸せの種をまき、暮らしに優しい社会の実現に一層寄与されることを期待します」と述べられた。能登半島地震で被災後、団体から支援を受けたという石川県輪島市の中学生２人の発表もあり、ご夫妻で拍手を送られた。