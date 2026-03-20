「選抜高校野球・１回戦、神村学園２−０横浜」（２０日、甲子園球場）昨年センバツ優勝の横浜が神村学園との注目対決に敗れ、初戦で姿を消した。最速１５２キロのプロ注目右腕、織田翔希投手（３年）が先発。三回に内野安打と犠打で招いた１死二塁のピンチで、田中に中堅右への適時二塁打を浴びた。この回は右犠飛でさらに１点を追加された。五回２死で田中に対して１５０キロを計測するなど７回２／３、７安打２失点、５奪