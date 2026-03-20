ポッカサッポロフード＆ビバレッジは、発売25周年を迎える「キレートレモン」ブランドから新商品を投入するとともに、「キレートレモン」本体で使用している果皮エキスを国産素材に刷新し、ブランド基盤を強化する。2月17日に開催した説明会で、室晃司マーケティング本部ブランドマネジメント部担当部長は「ブランド価値のさらなる浸透と、新規のお客様の一層の獲得を目指していきたい」と語る。新商品は「レモンまるごと味