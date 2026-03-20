早くも2027年のランドセル商戦が本格化！ことしは、どんなランドセルが人気なんでしょうか？ 【写真を見る】2027年の“ランドセル商戦”スタート! 7月頃にはオーダー締め切るブランドも… トレンド調査 （平野菫記者）「こちらの百貨店では、きょうからランドセルフェアが行われていて、色とりどりのランドセルがずらりと並んでいます。売り場には多くの家族連れが訪れています」 ジェイアール名古屋タ