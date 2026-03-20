３月19日に発表された、スコットランド戦＆イングランド戦で向けた日本代表メンバーの中に、セルティックのMF旗手怜央の名前はなかった。この28歳MFがプレーするスコットランドのグラスゴーで同国代表との試合が組まれていたが、１年ぶりの招集は叶わず。北中米ワールドカップのメンバー入りは極めて難しくなった。スコットランドのメディアもこの落選に注目。専門サイト『CELTS ARE HERE』は「セルティックのスター選手、日