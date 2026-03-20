痛恨の失点だった。カターレ富山は３月20日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド（WEST-A）第７節で、アルビレックス新潟と敵地で対戦した。３点リードで迎えた66分、自陣左サイドからGKにバックパス。これを処理しようとした平尾駿輝だが、足を滑らせてしまう。転がるボールを必死に止めようとしたが、相手FWに先に蹴り込まれ、ゴールを割られた。今季は６節までベンチ入りも出番はなく、この新潟戦で初先発を果た