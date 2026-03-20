キングコング西野亮廣（45）が20日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。大ヒットした「映画えんとつ町のプペル」について語った。童話作家としても活躍する西野は、2016年に出版した絵本「えんとつ町のプペル」は累計発行部数80万部を突破。2020年に映画化され、興行収入27億円、観客動員196万人と大ヒット、第44回日本アカデミー賞優秀アニメーション作品賞を受賞した。「映画えんとつ町のプペル」につ